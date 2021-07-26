José Joel
MasterChef Celebrity
José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, más conocido por su nombre artístico José Joel, es un actor y cantante mexicano.
José Joel inició su carrera a los 13 años, desde entonces ha participado en musicales, obras infantiles y familiares y con el paso de los años, ha destacado como actor y cantante en el teatro, telenovelas, cine y doblaje, consolidando su carrera y ganándose el cariño del público. Pero además, tiene otra faceta artística: la cocina.
A pesar de su esfuerzo en la cocina, José Joel se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity.
José Joel