MasterChef Celebrity: Lolita Cortés desata los memes por su presencia.

Este domingo los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que enfrentarse a un reto que los puso a temblar en varios momentos del programa, pues pocos tenían la experiencia cocinando cerdo y esa fue la proteína de la noche.

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Luego de no tener un buen desempeño en la primera prueba que daba la oportunidad de subir al balcón y tener su lugar seguro en la siguiente semana dentro de MasterChef Celebrity, seis participantes tuvieron que formar dos equipos para disputar los últimos lugares para poder salvarse.

Por su parte, el primer equipo estaba formado por Mauricio Mancera, Marcello y Alejandra Ávalos, mientras que el segundo estaba comandado por Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Lorena Herrera, quienes tenía el reto de crear 21 porciones con cerdo, pero ellos no sabían que iban a tener invitados sorpresas.

Lolita Cortés sorprende a todos en la cocina de MasterChef Celebrity.

Los famosos no sabían que los invitados secretos iban a ser personas que ellos conocen muy bien y que en la mayoría de los casos han sido parte fundamental en la vida de los participantes de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas para todos los famosos en MasterChef Celebrity y para los millones de fans de la mejor cocina de todo México fue la presencia de nuestra querida Lolita Cortés, quien fue recibida con mucha emoción por los cocineros y fans.

No obstante, el recibimiento más emotivo fue el que tuvo por parte de su gran amigo y compañero de aventuras en más de una ocasión, Arturo López Gavito, quien tuvo un gran reto en su preparación al enterarse que ella no comía cerdo.

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La visita de Lolita Cortés fue tan emotiva que los fans de MasterChef Celebrity, no dejaron pasar la oportunidad de expresar su opinión en las diferentes redes sociales con divertidos memes que se han convertido en la sensación de la noche en las plataformas digitales.

Lolita Cortés es todo lo que está bien ♥️ ella es la reina



LOVITO EN MASTER CHEF pic.twitter.com/zu76RPWMUi — Autumnevil5 🍹 (@Autumnevil5) November 28, 2022

Yo, al ver a Gavito y Lolita Cortés, juntos de nuevo.🥹❤️



¡Amamos!❤️ #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/tq79KYOvmT — Más Noticias. (@MsNoticiasOf) November 28, 2022