MasterChef Celebrity: Los memes tras la salida de Nadia.

La participación de Nadia dentro de la cocina más famosa de todo no ha sido bien vista, pues varios de los participantes no están tan contentos con el desarrollo que ha tenido la cantante en la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

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Recordemos que Nadia no estuvo en las primeras semanas de competencia de MasterChef Celebrity, pues ella en ese momento estaba enferma de Covid-19 por temas de salud no podía estar compitiendo a la par de sus compañeros.

Tras varios momentos destacados, Nadia fue eliminada de la cocina más famosa de todo México, pero una pequeña ventana les abrió la oportunidad a varios participantes para poder tener una segunda oportunidad en MasterChef Celebrity.

Luego de pasar un par de retos, Nadia se volvió a ganar su lugar dentro de la cocina de MasterChef Celebrity; sin embargo, esa decisión por parte de la producción no les ha caído del todo bien.

Famosos quieren eliminar a Nadia de MasterChef Celebrity.

Desde su regreso a la cocina de MasterChef Celebrity, Nadia ha pasado por momentos muy complicados, pues todos los famosos han expresado que es una injusticia que nuevamente la cantante esté participando, por lo que todos han expresado que la quieren fuera.

Para poder lograr su objetivo, en cada una de las oportunidades que cada uno ha tenido le han puesto los retos más complicados, por lo que para muchos estaba viviendo sus últimos días.

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Además, los millones de fans de MasterChef Celebrity han expresado por medio de sus redes sociales su opinión en donde por medio de memes han dejado ver su punto de vista.

Gavito es team Nadia. Hasta parece que se esfuerza por ser funado.#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/8FbfiuiwG8 — Cuenta que avisa si expulsan a Nadia de MasterChef (@nadiafunada) November 21, 2022

Levante la mano quien quiera que hoy se vaya Nadia ✋#MasterChefCelebritymx#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/HifbVck8pn — Zant (@ZantLive) November 21, 2022