MasterChef Celebrity: Nadia es eliminada por segunda ocasión de la cocina.

Estamos viviendo las últimas semanas dentro de la cocina de MasterChef Celebrity, donde todos y cada uno de los participantes que quedan tiene la firme convicción de llegar a la final y ser el ganador de la segunda temporada del reality.

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Sin embargo, no solo los retos han ido incrementando su nivel de dificultad, ya que los chefs han mostrado un nivel de exigencia pocas veces visto.

En el primer reto Mauricio Mancera fue el ganador por lo que tuvo la oportunidad de elegir lo que sus compañeros iban a preparar, pero lo que nadie sabía era que lo iban a hacer acompañados de sus mejores amigos, familiares o parejas, lo que ellos eligieron para acompañarlos.

Para sorpresa de todos, los famosos no cocinaron, sino los amigos donde los ganadores fueron Arturo López Gavito y su amigo, siendo los primeros en subir al balcón.

Un reto completamente diferente en MasterChef Celebrity.

Por primera ocasión tuvimos la oportunidad de ver un reto que fue en duelos en donde cada uno de los famosos tuvo un rival, por lo que el trabajo en equipo era fundamental para poder salvar a su equipo del reto de eliminación.

Separados en dos equipos, verdes y morados el reto finalizó con un marcador de 2-1, por lo que Maurico, Alejandra y Marcello subieron al balcón, mientras que Karla, Nadia y Ricardo tuvieron que enfrentar el reto definitivo junto a Lorena Herrera.

Nadia se despide de MasterChef Celebrity por segunda ocasión.

El reto final se trataba de hacer una botana dulce para ver los deportes, donde Nadia tuvo varios problemas desde el principio con sus mezclas.

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Al final, la joven cantante quedó fuera de MasterChef Celebrity en su segunda oportunidad en la cocina más famosa de México.