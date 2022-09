MasterChef Celebrity: Margarita se molesta con el chef Pablo.

MasterChef Celebrity tuvo un reto de campo por equipos, azul, rojo y amarillo, que debían cocinar en las alturas para 17 comensales pertenecientes a Venga La Alegría y Venga La Alegría Fin de Semana.

Gastronomía mexicana en MasterChef Celebrity. | Resumen Programa 5

La polémica del momento se dio cuando ‘Margarita, la diosa de la cumbia’ se molestó por la actitud del chef Pablo, después de que le preguntara si podía echarle maracuyá a la mostaza y la miel, pero él le respondió que hiciera lo que quisiera, esto lo tomó personal la cantante.

“Cuando él me dice que haga lo que me dé la gana, creo que entró el diablo en mí”, dijo Margarita, pero esas no fueron sus únicas palabras, también preguntó “¿pico la lechuga o qué miércoles hago? Ya me mandaron a la goma”, añadió.

“Yo le hice una pregunta al chef que casi me da una cachetada. Yo puedo pagar a un chef para que me haga cosas, no pago para que me griten ni me humillen ni me digan nada”, recalcó.

Su malestar fue tanto que seguía lanzando indirectas para el chef Pablo pues se tomó las cosas personales, incluso, rompió en llanto por la reacción de su líder que se percató de la actitud de la cantante y se acercó a ella para hablar sobre lo sucedido.

El 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 𝗥𝗢𝗝𝗢 está conformado por Talina como capitana, el chef Pablo como Asesor y por Margarita, Mauricio y Francisco. 🔴🍴🔥 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/9IRgH1ca8S — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 26, 2022

¿Cómo quedaron las cosas entre el chef Pablo y Margarita? Afortunadamente, hubo reconciliación entre ambos y al final las cosas quedaron en buenos términos entre 'Margarita, la diosa de la cumbia' y el chef Pablo.

“¿Qué te pasa Margarita que te oigo gritar tanto?”, dijo el chef, a lo que la cantante respondió “estoy muy enojada chef, contigo, porque me mandaste a hacer lo que me diera la gana”.

“No, yo te mandé dos cosas primero, cortar manzana la necesaria para 17 personas y luego la siguiente, hacer lechuga, entre todo ese momento que estás gritando y pasándola mal no has terminado la lechuga porque ahora estás haciendo la lechuga”, dijo el chef Pablo, quien le mencionó que cuando le dijo que hiciera lo que quisiera, es porque tenía que acercarse con su capitana porque a él no lo dejaban darle más indicaciones.

Al final, el chef Pablo le pidió disculpas y Margarita le dio un abrazo, fue así como limaron las asperezas entre ambos.