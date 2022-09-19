MasterChef Celebrity: Los mejores memes tras la noche de tamales.

Hemos llegado al quinto programa de MasterChef Celebrity, donde el nivel de exigencia por parte de los chefs se ha incrementado de forma importante, por lo que nuestros queridos famosos van a tener que salir a demostrar que tienen todo lo necesario para seguir en la cocina más famosa de todo México.

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Ahora todos los platillos que tuvieron que preparar fueron con una temática muy mexicana, lo que significó un gran reto para todas las celebridades, pues todos son muy buenos para comer la comida mexicana, pero todos tuvieron complicaciones para prepararlos.

Un reto que nadie logró pasar en MasterChef Celebrity.

El segundo reto fue todo un caos para los famosos, primero formaron equipos para poder hacer tamales con diferentes rellenos que significaron un reto importante para ellos, pero desde la masterclass hubo problemas.

No todos los famosos pusieron la atención debida a lo que les estaban explicando, por lo que a la hora de la preparación presentaron muchos problemas que los fueron atrasando y no todos pudieron seguir los pasos adecuados para lograr llevar su platillo a buen punto.

Las complicaciones comenzaron al momento de presentar sus platillos, el primer platillo estuvo mal, lo que podría ser algo normal, pero todas las otras parejas pasaron por lo mismo, siendo la primera ocasión que ninguno de los participantes logró hacer lo que se le pidió.

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La consecuencia fue que todos se fueron directo al reto de eliminación de MasterChef Celebrity, lo que ha ocasionado muchos y muy divertidos memes en las redes sociales.

Es que si no salen los tamales, me va a dar algo 🫠🙃🇲🇽 #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/R3AHO103nt — Alex Vela • (@VelaTronic) September 19, 2022

El chef invitado viendo que todos los tamales están crudos.#MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/XEMjl826Ea — Alma (@tedeflores_) September 19, 2022