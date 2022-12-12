MasterChef Celebrity: Los mejores memes de la semifinal.

Este domingo 11 de diciembre se llevó acabo la semifinal de MasterChef Celebrity México y conocimos a la famosa que no logró llegar al último programa, pero que estuvo presente en los mejores memes de esta emisión.

En la competencia aún queda el talento de Arturo López Gavito, Ricardo Peralta, Lorena Herrera y Alejandra Ávalos quienes acompañados de reconocidos chefs llegan a la recta final de la competencia donde se definirá al absoluto ganador o ganadora.

Sin embargo,los momentos clave de la noche, sin duda, fueron en los que se iba revelando uno a uno, el nombre de cada uno de los finalistas, a los que los televidentes no tardaron en expresar su empatía y malestar a través de divertidas imágenes.

¿Quién fue la primera persona en llegar a la final?

Con un atún sellado, Lorena Herrera se convirtió en la primera finalista de MasterChef Celebrity y el chef Daniel Ovadía será el encargado de asesorar su menú en la gran final.

Al ser Lorena, la primera finalista, los memes hacían referencia a la actitud de Karla al enterarse de la noticia.

“Karla viendo que Lorena Herrera ganó el reto a pesar de que cocino con menos tiempo que ella".

Karla viendo que Lorena Herrera ganó el reto a pesar de que cocino con menos tiempo que ella:#MasterChefSemifinal#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/F8LtJIHabW — La Cucharada México (@lacucharada_mex) December 12, 2022

Karla, Arturo, Ricardo y Alejandra Ávalos se enfrentaron a la segunda etapa para conocer al segundo finalista.

El segundo reto tenía como objetivo ser elegante y navideño; además, tenía que ser degustado por grandes comensales como el Chef Rubén Amador, Fernando Stovell, María Elena Lugo, Naty y Fernando Martínez.

Y fue así como Gavito se convirtió en el segundo finalista de MasterChef Celebrity con un homenaje a la compota de Naty, ganadora de MasterChef Junior 2022. 'El juez de hierro' será llevado a buen puerto en la final por el chef Jorge Dumit.

Los memes al respecto, parecía que preferían a Ricardo en el balcón.

La tercera etapa se trató de un plato navideño completo que contemplaba una guarnición y una salsa acompañada de una proteína, la cual fue seleccionada mediante una caja secreta, y que estaba destinada para nueve comensales entre los que se encontraban, además de los originales, María del Sol, René Ortiz, María y Maya Karunna y Claudio Yarto.

En ese momento de la noche lo que parecía increíble, resultó ser cierto y es que Ricardo logró ser el tercer finalista deleitando los paladares de los invitados con una pierna de cerdo en adobo acompañado de puré de papa. El influencer llega a la final con la asesoría del gran chef, Edgar Núnez. Y así lo tomaron los internautas.

Finalmente, Karla y Alejandra Ávalos fueron por la muerte súbita y ya sabemos que la cuarta finalista fue la cantante con una selección de ahumado y crudo, aunada a la baja de energía con la que se observaba a su contrincante.

Y los memes hacen referencia a la cantidad de comida que prepara Alejandra cuando le piden uno o dos platillos.

Alejandra Ávalos cada que le dicen que haga uno, o máximo dos platillos en #MasterChefCelebritymx #MasterChefSemifinal pic.twitter.com/zXDfmoZj6V — Parezuelo listo para las posadas (@elperezuelo) December 12, 2022

Así cerró la semifinal con agradecimiento a la fortaleza de la actriz y con lágrimas en los ojos de los chefs. Mientras que nosotros lo hacemos con este meme en su honor.