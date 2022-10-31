MasterChef Celebrity: Talina Fernández fue eliminada de la cocina más famosa.

Este domingo tuvimos una temática muy emotiva en la cocina de MasterChef Celebrity, donde nuestros famosos recordaron a sus seres queridos que no se encuentran entre nosotros, pero sobre todo tuvimos la oportunidad de ver un regreso del más allá.

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En el primer reto de la noche en MasterChef Celebrity, los famosos tuvieron el reto de hacer un platillo para rendir homenaje a su ser queridos más significativo en su vida, donde todos hicieron un gran trabajo, pero Ricardo Peralta fue el único en subir al balcón.

Un regreso del más allá en MasterChef Celebrity.

Siguiendo con la temática de Día de Muertos, tres personajes que ya habían sido eliminados de MasterChef Celebrity regresaron, Margarita, Nadia y Macky González, quienes primero hicieron un reto rápido para saber quién iba a formar los equipos, donde la exparticipante de La Academia ganó.

Ya con los equipos formados, ahora el reto era honrar a los seres queridos de los participantes que ya habían sido eliminados, donde el equipo ganador iba a lograr que su exparticipante tuviera la oportunidad de volver y subir al balcón.

Con un trabajo extraordinario, el equipo de Nadia, Carlos Eduardo Rico, Lorena Herrera y Gavito logró subir al balcón.

El reto que terminó con la participación de Talina Fernández.

Para el reto de eliminación, todos los participantes tuvieron que hacer el tradicional pan de muerto, para lo que contaron con una master class de la famosa Chef Elena Lugo.

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Desde el principio varios de los famosos participantes de MasterChef Celebrity, tuvieron problemas para seguir las

instrucciones, pero más nuestra querida Talina Fernández, quien no logró seguir los pasos de forma correcta.

Al final, la periodista tuvo que dejar la cocina más famosa de todo México en donde tuvo una maravillosa participación.

