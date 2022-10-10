MasterChef Celebrity: Pedro Moreno deja la cocina por motivos de salud.

Semana a semana el nivel de competencia se ha ido incrementando en la cocina más famosa de todo México, donde las exigencias y el nivel de dificultad al momento de preparar los platillos es mayor.

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La temática de este domingo en MasterChef Celebrity fue la cocina internacional, lo que representó un gran reto para todos los famosos, el primer platillo que tuvieron que preparar fue un Tendon, donde Karla logró subir al balcón, mientras que Lorena Herrera se fue directo al reto de eliminación.

En el segundo reto, los famosos tuvieron que cocinar en parejas, aunque se tenían que ayudar solo uno iba a lograr subir al balcón, donde los ganadores fueron Ricardo Peralta, Talina Fernández, Marcello Lara, Alejandra Toussaint y Gavito. La polémica fue cuando por un error de presentación Alejandra Ávalos no logró subir al balcón.

El reto de eliminación fue muy complicado.

Tras no lograr subir al balcón en el reto anterior, Alejandra Ávalos ganó un reto rápido que la salvó de ir al reto de eliminación y le puso el platillo a sus compañeros que iban a hacer.

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Al final, todos tuvieron muchas complicaciones al preparar un desayuno con huevos internacionales, donde el reto más complicado fue para Macky, quien tuvo problemas desde el principio y no logró completar su platillo, siendo la peor de la noche.

Sin embargo, nuestro querido Pedro Moreno tuvo que dejar la cocina más famosa de México por temas de salud.