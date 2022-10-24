MasterChef Celebrity: A Ricardo le tocó estar solo y los memes no perdonan.

El azar y la suerte estuvieron presentes en la cocina más famosa de todo México, pues el destino de los participantes de MasterChef Celebrity dependió de un par de juegos clásicos de casino.

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Durante este episodio se demostró que nuestro querido Ricardo Peralta tiene la peor suerte de la cocina, ya que en el primer reto no logró obtener proteína, lo que complicó su papel en el primer reto.

Sin embargo, las cosas no terminaron así para el comediante, pues en el segundo reto se anunció que iban a formar dos equipos uno de cuatro personas y otro de tres, pero uno de los famosos estaría solo.

Lamentablemente, este fue el caso de Ricardo Peralta, quien ahora tenía proteína, pero no tuvo compañeros.

La soledad de Ricardo es evidenciada con memes en las redes sociales.

A pesar de que le tocó estar solo, Ricardo tuvo una gran actitud al momento de comenzar a preparar sus platillos, pues no presentó los problemas que sus compañeros para ponerse de acuerdo con el momento de tomar una decisión importante.

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Pero, sin duda lo mejor de la noche fueron los memes que no perdonaron la divertida participación de Ricardo Peralta, por lo que, a continuación, te presentamos los mejores memes de la noche.