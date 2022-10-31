MasterChef Celebrity: El emotivo momento de Talina Fernández recordando a Mariana Levy.

Una de las tradiciones más importantes para los mexicanos es la cocina, por eso este domingo en MasterChef Celebrity hicieron referencia a otra de nuestras tradiciones, el Día de Muertos, por lo que todos fueron caracterizados para poder honrar a sus seres queridos con su mejor platillo.

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Cada uno recordó a esa persona que fue sumamente importante en su vida y que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros, pero que ha dejado una marca importante en todos los participantes de MasterChef Celebrity.

Talina Fernández recuerda a Mariana Levy en MasterChef Celebrity.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando nuestra querida Talinda Fernández nos abrió su corazón y recordó a Mariana Levy, situación que llevó a la periodista hasta las lágrimas al acordarse de su primera hija.

Yo tuve la fortuna enorme de ser la mamá de Mariana Levy, fue la alegría de ser madre por primera vez y fue una mujer luchona, trabajadora, aprendió de mí, de mi madre, de mi abuela. La puedo seguir viendo en telenovelas y la puedo seguir viendo en mi corazón. En las noches antes de dormir en cajón de mi buró, donde está una foto de mi niña y platico con ella

Sin embargo, no fue la única, pues todos recordaron a la persona que más extrañan, Alejandra Ávalos le dedicó todo a su madre, Karla llegó a las lágrimas al acordarse de su hermano mayor.

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Nuestro querido Gavito recordó a sus padres y el vínculo que le dejaron con la música y la comida, Alejandra recordó a uno de sus mejores amigos. Lorena Herrera y Mauricio Mancera recordaron a sus abuelitos con grandes momentos.

Este domingo, ha sido algo completamente diferente dentro de la cocina más famosa de México, pues todos pusieron el corazón en sus platillos.