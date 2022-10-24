MasterChef Celebrity: El Chef Pablo dejó sin palabras a Karla.

La suerte tuvo un papel fundamental este domingo en la cocina de MasterChef Celebrity, pues todos los retos y proteínas dependieron de varios juegos de azar, por lo que algunos participantes tuvieron mala suerte.

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Uno de los momentos que se llevó la noche fue cuando tuvieron que formarse los equipos para el reto de salvación, pues Ricardo Peralta tuvo que estar solo, pero lo que se llevó la noche fue el equipo de tres personas.

Y es que aquí entraron tres de las personas más complicadas de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, claro que nos referimos a Lorena Herrera, Karla Gascón y Alejandra Ávalos, quienes son líderes.

Esta condición las llevó a tener varias diferencias al momento de cocinar, pues todas querían que todo lo que hicieron estuviera en los platillos que iban a presentar a los chefs.

El momento en que el Chef Pablo dejó sin palabras a Karla.

Por este motivo, al momento de pasar al frente presentaron tres salsas, lo que, en voz del Chef Pablo, una de ellas estaba de sobre, pero era la que había hecho Karla, quien defendió su trabajo y se desató la polémica.

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Por su parte, Karla aseguró que era la salsa que más le gustaba, a lo que el Chef Pablo le comentó que por ese motivo ella estaba de ese lado, tras su contundente respuesta, la participante ya no tuvo palabras para responder.

