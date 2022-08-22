MasterChef Celebrity: Verónica del Castillo es la primera eliminada.

La primera noche de MasterChef Celebrity nos ha regalado grandes sorpresas y nuevas reglas que los famosos no esperaban al momento de demostrar su talento en la cocina más famosa de todo México.

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Aunque todos pensaron que en el primer reto solo la mitad de los participantes iban a participar, mientras que los otros ya habían logrado por suerte subir al balcón, las reglas cambiaron a la mitad y terminaron formando equipos por parejas, en donde solo una podría subir al balcón.

Tras ganar el reto, los primeros en subir al balcón fueron Carmen Campuzano y Marcello.

El reto por equipos en MasterChef Celebrity.

Para el segundo reto se formaron tres equipos donde los capitanes fueron: Lorena Herrera, Gavito y Julio Camejo.

Cada uno de los equipos tuvo su personalidad, pues el equipo azul siguió al pie de la letra las instrucciones de Gavito por lo que lograron presentar un gran platillo, mientras que los encabezados por Lorena Herrera tuvieron algunos problemas, pero lograron superar el reto de buena forma.

Al final, el equipo amarillo fue el que tuvo las mayores complicaciones, pues en varias ocasiones fueron regañados por los chefs, ya que no sabían escuchar las reglas.

El ganador del reto por los jueces invitados fue el equipo azul, mientras que en segundo lugar fue para el cuadro encabezado por Lorena Herrera y el peor calificado fue el amarillo.

Sin embargo, Lorena Herrera no respeto las reglas y siguió trabajando, aunque el tiempo ya había terminado, por lo que su lugar en el balcón fue tomado por el equipo amarillo y los rojos tuvieron que enfrentar el reto de eliminación.

Verónica del Castillo es la primera eliminada de MasterChef Celebrity.

Lorena Herrera por ser la capitana fue la encargada de darle la guarnición que cada uno de sus compañeros iba a trabajar.

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Por lo que fue ella quien le asignó a Verónica del Castillo el gran reto que significó para ella preparar un pavo.

Lamentablemente para la periodista, su platillo no cumplió con las expectativas del reto y se convirtió en la primera eliminada de MasterChef Celebrity.