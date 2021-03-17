MasterChef México: El estrés al que se sometió Adriana Salcedo ya repercutió en su estado de salud.

La campeona absoluta de MasterChef México, Adriana Salcedo, respondió a través de sus historias de Instagram algunas preguntas que sus seguidores le han hecho y confesó que tenía una herpes labial por el estrés al que se vio sometida en días pasados.

La talentosa cocinera compartió una serie de videos en donde se le ve una herida, conocida como fuego, en su labio superior y tras ser cuestionada mencionó que fue producto del estrés.

Sin embargo, la lesión mejoró rápidamente, pues en poco tiempo ya solo tenía una leve cicatriz de un lado, mientras que del otro ya tenía una costra.

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Adriana Salcedo vivió una lluvia de emociones

Para la joven ex integrante de la octava temporada de MasterChef México, ser la ganadora fue una gran emoción, pero también provocó un aumento de estrés en su vida diaria.

Adriana Salcedo, la chica de 26 años originaria de Guasave, Sinaloa, constamente comparte imágenes y videos en su cuenta oficial de Instagram en donde ha conseguido más de 103 mil seguidores.

Luego de ser la ganadora del reality de Azteca UNO, Adriana Salcedo compartió un poco de su vida y su amor a la cocina, como lo demostró en la cocina más famosa de todo México.

Mencionó que su gusto por la cocina comenzó desde que era muy joven, pues siempre le interesó saber cómo le quedarían los platillos si los realizaba con el apoyo de tutoriales en internet.

La ganadora de MasterChef México dio a conocer que desde que se estrenó el reality show, siempre fue una fiel seguidora de cada una de las temporadas.

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