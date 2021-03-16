Conoce a los dos exparticipantes de MasterChef que van a buscar triunfar en Survivor México.

A unas semanas del gran estreno de la segunda temporada de Survivor México, aún siguen saliendo los nombres de los participantes confirmados, donde se destacan dos exparticipantes de MasterChef.

Uno de ellos es Cynthia González, quien participó en dos ediciones de la cocina más popular de México. La primera en el año 2017 y la segunda en el 2019, esta última denominada La Revancha.

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Hay que recordar que la cocinera recientemente tuvo una breve participación en la última edición de MasterChef, en un programa especial donde recordaron a los ganadores de las emisiones anteriores, esto en febrero pasado.

En aquella ocasión, Cynthia González compartió sus más grandes secretos a los participantes de la octava temporada para que obtuvieran un lugar en la final.

La sensualidad de Pablo Martí

Además, se ha mencionado que con ella se suma otro integrante del reality de cocina: Pablo Martí, quien en 2017 acaparó las cámaras de MasterChef por su sensualidad.

El cocinero que también estuvo en la edición de 2017, se quedó a un paso de la final siendo eliminado en la semifinal. Durante su participación tuvo momentos complicados pues fue castigado por el chef Benito debido a que Pablo al parecer hizo trampa durante una prueba donde, a pesar de que el tiempo se había terminado, él continuó cocinando creyendo que no sería descubierto.

Sin embargo, se quedó con el cuarto lugar y posteriormente se alejó de los reflectores para dedicarse a su otra pasión, el surf.

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Ahora, tanto Cynthia González como Pablo Martí, pondrán a prueba sus habilidades en la nueva temporada de Survivor México.

