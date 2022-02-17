Alana Lliteras | Conductora Digital

Alana Lliteras, la ganadora de la primera temporada de MasterChef Junior. Nació el 31 de mayo del 2003 en Mérida, Yucatán.

Se encargará del contenido digital y exclusivo de la temporada MasterChef Junior 2022.

En los últimos años, cocinó en un reconocido restaurante francés.

Se ha dedicado a cocinar en Mérida y varios restaurantes de la República.

Confesó que le encanta experimentar con algunas recetas.

Después de cinco años de haber adquirido la victoria en la cocina más famosa de México, regresará a brindar sus consejos y regalarnos material exclusivo de MasterChef Junior.

