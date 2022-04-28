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FOTOS | ¡La ciencia de los sabores en MasterChef Junior!

Los pequeños aspirantes se divirtieron y mostraron sus habilidades científicas en el laboratorio loco. Impresionaron a los chefs con increíbles platillos.

Por: Redacción Azteca UNO

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