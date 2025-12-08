Horóscopos de Nana Calistar para este lunes 8 de diciembre. ¿Cómo les irá a los 12 signos del zodiaco?

La experta en los astros, Nana Calistar, ya ha dado a conocer lo que les depara el destino a los 12 signos del zodiaco y para ello ha revelado los horóscopos de este lunes 8 de diciembre de 2025, una fecha importante puesto que, este número podría traer mucha fortuna y buena suerte a algunas personas.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 8 de diciembre

A ver mi Aries, ¿comes de la gente, o ellos te pagan tus cuentas? Que te valga todo lo que digan y que den misa; este tipo de personas hablan porque tienen boca, tú tranquilo o tranquila, perro que ladra no muerde. Mejor enfoca tu energía que te llega una gran noticia la cual te moverá los ojos, ya que abrirás una nueva faceta en tu vida. Si tienes pareja, o dan un paso o se termina todo.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 8 de diciembre

No dejes para mañana nada, el año se acaba y tú sigues sin materializar lo que tanto deseas, deja a un lado tu flojera y ponte a trabajar en eso que quieres. Mueve energías y comienza a esclarecer objetivos. Si tienes pareja no hagas berrinche o te pueden dejar, mejor piensa cuando estés frío o fría y hablen, la comunicación lo es todo.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 8 de diciembre

Dicen que eres dos caras, pero no saben por lo que has pasado, usted sea feliz y si te lo propones podrás ser feliz; cuida mucho a tu familia y amistades, acércate a ellos porque están pasando por momentos complicados, escucha y no hables porque podrías abrir la bocota y herirlos más.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 8 de diciembre

Si sabes que puedes amar de nuevo, recuerda que la vida no siempre te va poner personas que valgan la pena hasta la entrada de tu puerta, si llega alguien aprovecha el momento, pero también pon de tu parte para que funcione, si ya la tienes cuídala bien por favor.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 8 de diciembre

La vida te sigue sorprendiendo para bien y te llegan bendiciones de todos lados, déjate llevar y baja ese control que tienes sobre ti, explota de amor. No armes líos en tu familia, no seas dramático, eres el rey y todos lo saben. Retomarás ese deseo, pero cuidado con los compañeros envidiosos, podrían robarte tus ideas porque carecen de eso, de creatividad propia.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 8 de diciembre

Florecerá tu jardín y hablamos de todo lo que has cosechado a lo largo de los tiempos; algunas cosas que pensabas que no se lograrían ya están sucediendo, además una persona que conociste hace poco tiempo podría mover varias cosas y sentimientos que pensabas que ya estaban muertos.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 8 de diciembre

Basta ya de postergar esa charla y ahora es momento de hablar claro con esa persona que amas y con la que ves tu futuro; quita de una vez esa venda de tus ojos y coloca sobre la mesa las cartas, recuerda que tú vales mucho y no tienes que estar de migajero.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 8 de diciembre

Te llegará una nueva persona que pondrá tu mundo de cabeza en el buen sentido, disfruta de los momentos lindos de la vida, deja un lado todo tu enojo, ego, drama y demás; no te amargues por nada ni nadie.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 8 de diciembre

Brillas más que el sol, pero ten paciencia y descarga todo ese estrés que estás cargando desde hace un buen de tiempo. Llegan noticias y sobre todo una solución que te tenía pensando y presionando, pero tranquila, los problemas ya se terminaron.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 8 de diciembre

La familia que tienes es tu verdadero tesoro, sin embargo, cuida las envidias que las rodean. No confíes de cualquiera, porque no todo lo que brilla es oro; y recuerda, siempre alerta y con mucha fe ante quien sea. Te llegan oportunidades en el trabajo las cuales mejorarán tus negocios.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 8 de diciembre

Se viene la noticia sobre un embarazo de una amistad cercana o un familiar; ten mucho cuidado con esa boca, porque podrías revelar información que te contaron, y esto traería como consecuencia que pierdas a alguien que amas mucho.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 8 de diciembre

Estás con muchos cambios de humor, un día eres todo amor y al otro día ni quién te aguanta; respira, relájate, porque esa montaña rusa que traes en el tema emocional sólo podría traerte muchos problemas.

