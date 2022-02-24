12 años

Morelos

La pelirroja que dará su mejor actuación en la cocina.

Es disciplinada y autodidacta. Por su hiperactividad le agrada cantar, bailar, jugar, correr, brincar y hacer acrobacias.

Su pasatiempo favorito es cocinar, las telenovelas y actuar porque le encanta expresar sus sentimientos.

Su mamá le enseñó a cocinar desde los siete años. Las salsas y las carnes son su especialidad.

Para ella, la cocina es la mejor manera de expresarse y ser ella misma.

Sabe que la cocina requiere de mucho trabajo y esfuerzo, pero eso no quita que sea entretenida y divertida.

Abandonó la cocina de MasterChef Junior en el primer programa de la competencia, el día 25 de febrero de 2022.

