MasterChef Junior: Naty es la gran ganadora de esta temporada.

Una noche llena de mucha magia, talento y gran sazón fue la que vivimos en la gran final de MasterChef Junior, en donde los cuatro finalistas salieron con la convicción de demostrar su talento.

El primer reto de la noche lo tuvieron que enfrentar Carlos y Sofía para poder definir al último finalista de MasterChef Junior. Los dos pequeños tuvieron que hacer un huevo poché.

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Ambos tuvieron un gran resultado, por lo que la decisión de los chefs fue sumamente complicada y se definió por la técnica, siendo la gran triunfadora Sofi.

El primer reto de la final MasterChef Junior.

Ya con los cuatro finalistas definidos, los pequeños chefs tuvieron el primer reto al preparar una entrada, todos hicieron un gran trabajo inspirados en diferentes cosas y aplicando todo lo que han aprendido.

Los cuatro finalistas recibieron felicitaciones por parte de los chefs, pero al final fueron sorprendidos cuando se les informó que no había un cuarto lugar, sino que todos seguían avanzando.

Naty se convirtió en la gran ganadora de MasterChef Junior.

Para su segundo reto, los cuatro finalistas tuvieron que presentar un plato fuerte e inmediatamente seguir con la preparación de un postre para completar su menú de la gran final de MasterChef Junior.

Todos los platos fuertes sorprendieron por su preparación y el atrevimiento que tuvieron, pues cada uno con su estilo hizo que los chefs quedaran maravillados.

Fueron pequeños detalles los que encontraron en cada uno de los platillos, cosas mínimas que los chefs tomaron en cuenta al momento de elegir al mejor participante de la temporada.

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El momento de presentar el postre llegó, todos sorprendieron con sus preparaciones, pues hicieron una gran demostración de técnica y buena sazón.

Sin embargo, aunque todos hicieron un gran esfuerzo y tenían lo necesario para ganar, Naty siempre estuvo un paso delante de todos y eso lo vieron los chefs, quienes la nombraron la gran ganadora de MasterChef Junior.