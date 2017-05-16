¡MasterChef Junior se internacionaliza!

La final de MasterChef Junior cada vez está más cerca y los pequeños viajarán a Londres, donde tendrán que poner todo su esfuerzo y pasión por la cocina para dar un paso más rumbo a la gran final.

Así es la cocina más famosa de México se intercionaliza, y los seis mejores cocineros se enfrentanrán ante un reto de campo en Londres peleando con su sazón para convertirse en uno de los mejores cocineritos de MasterChef Junior.

Un reto de campo en donde Marivel, Diego, Emiliano, y Rebekah tendrán que acatar las órdenes de sus capitanas de equipo Michelle y Nicole, quienes harán los que sea para que su equipo resulte ganador.

¿Qué sorpresas nos esperan el siguiente capítulo? Descúbrelas el próximo domingo en punto de las 10:00 pm por Azteca Trece al terminar el partido de Xolos vs Tigres.