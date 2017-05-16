¡Nicole y Diego en el partido Xolos vs Monarcas!

La final de MasterChef Junior cada vez está más cerca, por tal motivo el pasado domingo 14 de mayo Nicole y Diego fueron invitados para ser embajadores de la ya conocida ceremonia inaugural del partido Xolos vs Monarcas en el Estadio Caliente.

.@Diego_MCJR y @Nicole_MCJR ya están en la cancha. ¡Ponle a @AztecaTrece ya! #MasterChefMx pic.twitter.com/3Rmez9ZFaV— MasterChef México (@MasterChefMx) 15 de mayo de 2017

Y es que en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de ver a los participantes de la cocina más famosa de México en algunos partidos de fútbol con la finalidad de promocionar la actual temporada de MasterChef Junior.

Esta ocasión tocó el turno de Nicole y Diego, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el palco mientras disfrutaban del juego, y además de convivir con Antonio Rosique y Luis García encargados de narrar el partido.

Checa los momentos aquí:

¡@Nicole_MCJR y @Diego_MCJR están en la cancha apoyando a su equipo! No te puedes perder #MasterChefMx al terminar el partido. pic.twitter.com/38yzBzaSTi— MasterChef México (@MasterChefMx) 15 de mayo de 2017