¡No te pierdas la gran final de MasterChef Junior 2017!

Este domingo 11 de junio MasterChef Junior 2017 llega a su fin, y que mejor manera de vivir la gran final que apoyando durante la transmisión a tu cocinerito favorito.

Emiliano, Rebekah y Diego se jugarán el título del mejor MasterChef Junior de esta segunda temporada, y harán lo que sea para convertirse en el gran ganador.

El esperado desenlace de la cocina más famosa de México estará llenó de muchas emociones: nervios, alegrías, lágrimas, enojos, diversión e incluso uno que otro accidente.

¿Quién se llevará el triunfo? Descúbrelo este domingo 11 de junio en punto de las 9:30 pm por Azteca Trece, o bien desde nuestro sito oficial de MasterChef Junior 2017 > http://www.aztecatrece.com/masterchefjunior/envivo/envivo/index/970

Pero para que no tengas pretextos de perderte este gran desenlace, también podrás presenciar la gran final vía Twitter Live. ¡No te la puedes perder!