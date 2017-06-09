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¡No te pierdas la gran final de MasterChef Junior 2017!

Este domingo 11 de junio MasterChef Junior 2017 llega a su fin...

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Escrito por: Azteca

Este domingo 11 de junio MasterChef Junior 2017 llega a su fin, y que mejor manera de vivir la gran final que apoyando durante la transmisión a tu cocinerito favorito.

    

    

Emiliano, Rebekah y Diego se jugarán el título del mejor MasterChef Junior de esta segunda temporada, y harán lo que sea para convertirse en el gran ganador.

   

El esperado desenlace de la cocina más famosa de México estará llenó de muchas emociones: nervios, alegrías, lágrimas, enojos, diversión e incluso uno que otro accidente.

    

¿Quién se llevará el triunfo? Descúbrelo este domingo 11 de junio en punto de las 9:30 pm por Azteca Trece, o bien desde nuestro sito oficial de MasterChef Junior 2017 > http://www.aztecatrece.com/masterchefjunior/envivo/envivo/index/970

       

Pero para que no tengas pretextos de perderte este gran desenlace, también podrás presenciar la gran final vía Twitter Live. ¡No te la puedes perder!

     

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