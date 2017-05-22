¡Rebekah y Michelle presentes en el Estadio Caliente!

Una vez más los participantes de MasterChef Junior le pusieron su toque a la cancha de fútbol.

Nos referimos a Michelle y Rebekah, quienes este domingo 21 de mayo estuvieron presentes en el Estadio Caliente durante el partido de Xolos vs Tigres promocionando el onceavo capítulo de MasterChef Junior, que en esta ocasión tuvo lugar nada más y nada menos que en Londres, Inglaterra.

Además de darle promoción al reto de campo en Londres, las pequeñas tuvieron la gran oportunidad de ser embajadoras en el protocolo inicial del partido y de subir al palco junto Christian Martinoli y Luis García, con quienes platicaron de todas las sorpresas que nos esperan rumbo a la final de MasterChef Junior.

Aquí algunos momentos:

¡@Rebekah1_MCJR y @Michelle1_MCJR ya están en Tijuana! Te esperan a las 7:45 PM en el partido, y al terminar​, ¡#MasterChefMx! pic.twitter.com/CCifiiyoVQ— MasterChef México (@MasterChefMx) 21 de mayo de 2017

.@lopez_sordo recibió a @Rebekah1_MCJR y @Michelle1_MCJR en el estadio, ¡estamos listos para buscar un lugar en la final! #MasterChefMx pic.twitter.com/nmw4OWPlsD— MasterChef México (@MasterChefMx) 22 de mayo de 2017