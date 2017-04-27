¡Roy y Luis Daniel presentes en el Estadio Corona!

El pasado domingo 23 de abril, los cocineritos Roy y Luis Daniel participantes de la cocina más famosa de México vivieron una experiencia inolvidable en Torreón, Coahuila.

Como parte de la promoción del séptimo capítulo de MasterChef Junior, los participantes fueron invitados para ser embajadores de la ceremonia inaugural del partido Santos vs América en el Estadio Corona de Torreón.

Viendo el partido @MasterChefMx #CapitanRoyito #TeamRoy #MasterChefMx pic.twitter.com/TYqTiyDT5m— Roy MasterChefMx (@Roy_MCJR) 24 de abril de 2017

En el estadio Roy dirigió unas palabras: "El futbol te mueve, juega limpio, siente tu liga", por su parte Luis Daniel entregó el balón para el juego.

¡Tú también siente la #LigaMX! @Roy_MCJR y @LuisDaniel_MCJR están en la cancha. ¡#MasterChefMx llega al terminar el partido! pic.twitter.com/TsEEsAfoD6— MasterChef México (@MasterChefMx) 24 de abril de 2017

Pero las sorpresas no terminaron ahí, ya que minutos después vimos a Roy y Luis Daniel subir al palco a lado de Martinoli y Luis García, comentaristas de TV Azteca donde hablaron un poco más de los retos a los que se enfrentaron el domingo pasado.

Aquí algunos momentos: