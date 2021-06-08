MasterChef México: ¿Qué ha sido de la ganadora Adriana Salcedo?

Todo mundo se pregunta qué ha sido de la ganadora de MasterChef México, Adriana Salcedo; sin embargo, la última campeona de la cocina más famosa de México deja ver muy poco de su vida actual.

La chef originaria de Guasave, Sinaloa, obtuvo el primer lugar y ganó un millón de pesos, pero ahora sus seguidores se preguntan que hará la joven para mantener vivo su sueño gastronómico, pues comparte muy pocas cosas de su vida en redes sociales y no ha habido muchas pistas que den razón de ella.

Te puede interesar: La Voz: Así quedaron los equipos de los coaches tras el gran estreno.

Durante el concurso, Salcedo dijo que regresaría a la universidad si ganaba, pero a estudiar gastronomía y aún no lo ha confirmado. Solamente en algunos "en vivo" de su cuenta de Instagram ha compartido algunos momentos con algunos chefs mexicanos, sin dar mayores detalles.

Adriana Salcedo no es muy activa en redes sociales

La sinaloense no es muy activa en redes sociales, pero apenas este viernes 4 de junio, subió una foto luciendo una filipina negra y asegurando que "queda un largo camino por recorrer".

Previamente, la chef compartió instantáneas de sus vacaciones en la playa con La Inge, luciendo su figura en traje de baño y cantando muy felices de la vida, mientras celebraban el cumpleaños de su amiga.

La victoria de Adriana Salcedo fue muy controversial, porque muchos televidentes e internautas apoyaban a Erubiel 'El Panda' para ser el ganador de la competencia en la cocina más famosa de México

También podría interesarte:Survivor México: A esta participante le pedirán matrimonio.