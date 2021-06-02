La Voz: Así quedaron los equipos de los coaches tras el gran estreno.

Así quedaron los equipos de los coaches tras el gran estreno de La Voz. Edith Márquez fue

quien logró seducir a más participantes y sumó cuatro talentosos cantantes a su team, durante

el primer casting.

Liz Saenger cautivó a todos los coaches pero eligió el equipo Edith Márquez

La extimbiriche consiguió apropiarse de las voces de Carlos Luna, Losanna, Liz Saenger y Esmeralda Miaranda. Todos ellos con géneros musicales muy distintos y con historias de vida que pueden ser inspiracionales e incluso, con quienes la propia juez se identificó como fue el caso de Losanna, quien es madre soltera y asegura que su hijo es su motor.

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María José, Miguel Bosé y Jesús Navarro solo obtuvieron dos participantes

Jesús Navarro, no se quedó atrás y fueron los participantes Greta Medhe y Jahaziel Meza,

quienes decidieron irse a probar suerte con el cantante de Reik. Ambos son representantes de estilos diferentes uno del otro, lo que favorece la variedad en el equipo.

Por su parte, María José, de igual manera logró conseguir que dos participantes integren su equipo. Se trata de Ana Red y Deyra Barrera, la primera toca el bajo y tiene influencias funk, soul y jazz, la segunda está más enfocada al regional mexicano.

El equipo de Miguel Bosé cerró la noche con dos integrantes en su grupo, se trató de Edeer Velásquez y Maite Olalde. Este último interpretó 'Mala Fama' y logró cautivar al emblemático cantante español, al grado de que giró su silla.

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