A los cocineros de MasterChef 24/7 se les pegaron las cobijas y Diego tomó MEDIDAS DRÁSTICAS para despertarlos (VIDEO)

Luego de una semana repleta de emociones intensas por los retos de cocina y las peleas en el Mundo MasterChef 24/7, los cocineros tenían el plan de ignorar las alarmas y seguir durmiendo. Con lo que ninguno contaba, es que Diego, uno de los que están en riesgo de quedar fuera en este domingo de eliminación, despertaría desde temprano y, tras varias horas aburrido, se dispondría a despertarlos con un método imposible de ignorar que los tomó por sorpresa.