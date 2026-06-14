Antrax aconseja a Ixdit para mandar a un cocinero a la eliminación de MasterChef 24/7: “Pura estrategia” (VIDEO)

Los nervios por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 este 14 de junio están a todo lo que da, no solo por los cocineros que ya tienen mandil negro, sino porque sigue en el aire una decisión de Ixdit que podría cambiarlo todo. Esto debido a que la ganadora del Pin todavía tiene pendiente definir a quién de los participantes enviará a la última etapa del reto. Y como no está segura de qué es lo mejor y no quiere perjudicar a nadie, recurrió a la mente de estratega que tiene Antrax para que le ayude con esta misión.