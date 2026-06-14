Luis revela que Arturo López Gavito NO le dio confianza y se adjudica el triunfo de su equipo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Aunque los cocineros estaban fascinados por la experiencia de cocinar junto a un personaje tan famoso, Luis cree que Gavito no tomó las mejores decisiones.
Todo parece indicar que María no fue la única inconforme con el trabajo que hizo Arturo López Gavito como durante su visita a MasterChef 24/7, pues ahora Luis se sinceró y contó que tuvo muchas dudas durante el reto de eliminación que compartieron. Y es que según dijo el creador de “Notibola”, decidió no seguir las instrucciones del capitán invitado porque no creía que fueran adecuadas para su receta y optó por seguir su instinto, algo que cree firmemente que influyó en que subiera al balcón.