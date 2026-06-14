Luis revela que Arturo López Gavito NO le dio confianza y se adjudica el triunfo de su equipo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Todo parece indicar que María no fue la única inconforme con el trabajo que hizo Arturo López Gavito como durante su visita a MasterChef 24/7, pues ahora Luis se sinceró y contó que tuvo muchas dudas durante el reto de eliminación que compartieron. Y es que según dijo el creador de “Notibola”, decidió no seguir las instrucciones del capitán invitado porque no creía que fueran adecuadas para su receta y optó por seguir su instinto, algo que cree firmemente que influyó en que subiera al balcón.