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¡Siguen los problemas por la limpieza en MasterChef 24/7! Ricardo explota en quejas por los trastes sucios (VIDEO)

Para Ricardo no han sido suficientes las reglas que se establecieron en el Mundo MasterChef 24/7 para mantener el orden y expresó firme su molestia.

El orden y la limpieza ya desataron la discordia en el Mundo MasterChef 24/7, en especial desde que Claudia explotó por el desorden de todos los cocineros. Y aunque acordaron mejorar sus hábitos para poder convivir en paz, siguen habiendo diferencias y Ricardo considera que es injusto que a todos se les señales por estas faltas, en especial porque cree que él desde el principio se ha hecho cargo de sus tareas.

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