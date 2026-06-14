¡Siguen los problemas por la limpieza en MasterChef 24/7! Ricardo explota en quejas por los trastes sucios (VIDEO)
Para Ricardo no han sido suficientes las reglas que se establecieron en el Mundo MasterChef 24/7 para mantener el orden y expresó firme su molestia.
El orden y la limpieza ya desataron la discordia en el Mundo MasterChef 24/7, en especial desde que Claudia explotó por el desorden de todos los cocineros. Y aunque acordaron mejorar sus hábitos para poder convivir en paz, siguen habiendo diferencias y Ricardo considera que es injusto que a todos se les señales por estas faltas, en especial porque cree que él desde el principio se ha hecho cargo de sus tareas.