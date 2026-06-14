¿Su despedida de MasterChef 24/7? Diego le hace una curiosa travesura a los cocineros y desata el caos en la cocina

A pesar de la presión que siente por estar en riesgo este domingo de eliminación del 14 de junio de MasterChef 24/7, Diego ha preferido mantenerse optimista y estar tranquilo para cuando llegue el momento de cocinar. Y para entretenerse un rato en lo que los cocineros despertaban, ingenió una broma para desaparecer los cubiertos y los escondió todos en el congelador, para que así todos se concentren en buscarlos mientras él se divierte.