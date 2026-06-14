Michelle ya no tolera a Emmanuel y se queja de sus actitudes en MasterChef 24/7: “Lo hace para molestar”

La convivencia entre los cocineros de MasterChef 24/7 no ha sido precisamente la mejor en las últimas semanas y han existido varios conflictos por los espacios. Y ahora, la que está más que molesta es Michelle, quien aprovechó las cámaras para expresar su desagrado por ciertos comportamientos de Emmanuel. Esto porque considera que es muy desordenado con las cosas del baño y que incluso está exagerando todo para hacerla sentir incómoda.