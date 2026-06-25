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“Te sientes utilizado": Antrax reacciona al plan de “Las Divas” en el reto por equipos de MasterChef 24/7

El cocinero platicó con Carmen acerca de la estrategia de Claudia y Luis.

Antrax y Carmen sostuvieron una plática de varios minutos en la que el cocinero expresó su molestía con el plan que elaboraron Claudia y Luis para el reto por equipos de este miércoles en MasterChef 24/7. La estrategia del grupo de “Las Divas” implicaba elegir a los del bando contrario para dividirlos, algo que fue dado a conocer a los mismos concursantes en un video presentado en la gala. “Te sientes utilizado, manifestó el veracruzano.

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