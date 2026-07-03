Antrax habla entre sueños y revela qué es lo más importante del viernes de salvación en MasterChef 24/7

El jueves de delantales negros del 2 de julio en MasterChef 24/7 no fue tan bueno para el grupo de "Las guapas del barrio", pues solo Antrax pudo salvarse con el apoyo de sus seguidores y sus amigas tuvieron que defenderse en la cocina. Y a pesar de que debería estar contento porque ya aseguró una semana más en la competencia, en realidad el cocinero se siente profundamente preocupado por una razón en especial.

Así lo reveló en una peculiar charla con las cámaras mientras seguía adormilado, cuando el cocinero contó que ahora mismo, lo más importante es que Camila arrase en el viernes de salvación y consiga un lugar en el balcón junto a él. Esto considerando que es la única de de sus aliadas que tiene esta posibilidad gracias a que derrotó a Michelle en el duelo directo y tuvo muy buenas críticas por parte de los chefs.

"Jazmín se tiene que salvar... Ah no, ella ya no, solo los de delantal negro. Entonces, Camila se tiene que salvar, Camila se tiene que salvar gente", dijo el streamer mientras estaba a punto de volver a quedarse dormido, demostrando que incluso con sueño su meta es mantener al equipo unido para que sigan apoyándose como lo han hecho en las siete semanas que llevan juntos.

Quiénes son TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen mandil negro HOY 3 de junio

En el balcón de MasterChef hasta este viernes 3 de junio solamente hay cuatro cocineros. El primero en subir fue Ramahá, que ganó el reto de equipos como capitán y tomó la decisión de salvar a Ixdit y a Daniela. Y después, se anunció a Antrax como el ganador indiscutible de las votaciones de MasterChef 24/7, una hazaña que ha logrado conquistar en múltiples ocasiones.



Flor (que perdió el derecho a ser salvada por sus fanáticos tras un castigo de Nora)

Emmanuel

Jazmín

Julio

Diego

Michelle

Hasta el momento estos son los participantes de MasterChef 24/7 que se llevaron delantal negro por sus platillos, lo que significa que el próximo domingo 5 de julio deberán demostrar que merecen seguir adelante. Cabe recordar que todavía faltan los últimos retos de salvación y aquellos que no logren superarlos, también tendrán que enfrentarse a los retos para conocer al octavo eliminado de la cocina más famosa de México.

