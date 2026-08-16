MasterChef 24/7 | Antrax sufre accidente en plena competencia y es atendido de emergencia
Un inesperado incidente interrumpió la competencia y encendió las alarmas entre quienes seguían de cerca el intenso reto de esta noche.
En la Gala de este domingo Antrax sufrió un corte mientras rebanaba cebolla durante el reto por lo que tuvo que recibir atención de paramédicos y salir momentáneamente de la cocina para ser atendido en la ambulancia. El incidente ocurrió en los primeros minutos de la competencia, mientras trabajaba junto al Chef Diego Niño e Ixdit.