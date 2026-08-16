MasterChef 24/7 | “Maestros del Fuego” llegan a la cocina y ponen a los cocineros contra las cuerdas

La cocina de MasterChef 24/7 vivirá una noche de máxima presión con la llegada de los Maestros del Fuego que pondrán a prueba a los participantes. Los Chefs Diego Niño, Edgar Núñez e Isabel Carvajal asumierán el papel de capitanes y tendrán que dirigir a sus respectivos equipos sin tocar los alimentos, mientras los cocineros enfrentan un reto contrarreloj que definirá quiénes avanzan a salvación y quiénes quedan al borde de la eliminación.