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MasterChef 24/7 | Antrax regresa a la cocina y los Maestros del Fuego se juegan todo para llevar a sus equipos a la salvación

La competencia entra en una etapa decisiva con platillos de alto nivel, presión al límite y un inesperado regreso que sorprendió a todos.

Tras sufrir un accidente mientras cocinaba, Antrax tuvo que ser atendido pero después regresó al foro y se reincorporó al reto, mientras el chef Diego Niño continuó guiando al equipo y los demás participantes avanzaron con preparaciones como gyozas de hongos y camarón, medallón de cerdo y melena de león con coco y anchoas.

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