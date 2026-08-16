MasterChef 24/7 | Antrax regresa a la cocina y los Maestros del Fuego se juegan todo para llevar a sus equipos a la salvación
La competencia entra en una etapa decisiva con platillos de alto nivel, presión al límite y un inesperado regreso que sorprendió a todos.
Tras sufrir un accidente mientras cocinaba, Antrax tuvo que ser atendido pero después regresó al foro y se reincorporó al reto, mientras el chef Diego Niño continuó guiando al equipo y los demás participantes avanzaron con preparaciones como gyozas de hongos y camarón, medallón de cerdo y melena de león con coco y anchoas.