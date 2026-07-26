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“De verdad quiero irme": Julio se sincera con Las Divas en MasterChef 24/7 este sábado 25 de julio (VIDEO)

El cocinero contó la poderosa razón que lo hace sentir que es momento de dejar el Mundo MasterChef 24/7.

Julio tuvo un momento de sinceridad con Las Divas este sábado 25 de julio, pues aseguró que ya quiere irse de MasterChef 24/7. Entre las razones más poderosas para tener este deseo, es que soñó con su novia, lo cual la hizo extrañarla más y añorar el momento en que al fin podrá volver a verla.

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