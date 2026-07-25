“Cositas estaría orgullosa de nosotros": Lancer y Claudia sacan su lado más artístico en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Esta noche los cocineros encontraron una manera muy creativa de pasar el tiempo en MasterChef 24/7.
El sábado suele representar una oportunidad para los cocineros de MasterChef 24/7 para descansar, repasar lo aprendido en clases, hacerse tratamientos de belleza e incluso, ejercitarse. Pero esta noche, Lancer y Claudia decidieron ir más allá y se dieron a la tarea de hacer un dominó con lo que encontraron disponible dentro del Mundo MasterChef, e incluso, Lancer señaló que Cositas se sentiría orgullosa de ellos.