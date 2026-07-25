“No podría dejar de llorar": Luis le confiesa a Daniela que se conmovería mucho si le pasara esto en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero se sinceró con Daniela este sábado 25 de julio en MasterChef 24/7.
Conforme avanzan las semanas dentro del Mundo MasterChef 24/7, las emociones siguen potenciándose. Este sábado, Luis le contó a Daniela que él no suele ser tan sensible cuando está afuera, pero que dentro, todo se siente más intenso, y que si incluso, recibiera un mensaje de sus amigos, seguramente se conmovería de una manera inexplicable.