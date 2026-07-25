“No haré nada que no me represente": Luis confiesa cuál será su platillo para ganar si llega a la final de MasterChef 24/7

Luis se visualizó en la final de MasterChef 24/7 y le contó a Flor y a Emmanuel cuál sería el platillo que cocinaría para ganar el codiciado premio. Al respecto agregó que se apegaría a sus raíces y sus pasiones culinarias y no prepararía nada que no lo representara, dejando claro que evitaría preparaciones como las reducciones y pastas.