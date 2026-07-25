“Me amargué": Daniela Parra confesó cómo cambió su vida desde que vive separada de su papá (VIDEO)

Daniela Parra tuvo un momento de reflexión y nostalgia este sábado 25 de julio dentro del Mundo MasterChef 24/7, pues al platicar con Luis, recordó el duro momento que vivió al tener que separarse de su papá. Dijo que desde ese día tuvo que tomar las riendas de todo, dejar su vida como la conocía hasta ese instante e incluso, se amargó un poco por todo lo que le tocó enfrentar.