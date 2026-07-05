¿Van en serio? Ixdit ensaya para conocer a la mamá de Emmanuel al salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El “shippeo” entre Ixdit y Emmanuel está más vivo que nunca, pues desde que empezó MasterChef 24/7 tuvieron una gran conexión y ya llevan siete semanas siendo inseparables. Y a pesar de que ellos dicen que por el momento solo son amigos, la realidad es que sí han demostrado que les gustaría seguir frecuentándose. Por eso no dudaron en actuar cómo sería si “Emma” llevara a la cocinera a conocer a su mamá y hasta Camila puso de su parte y actuó este especial momento.