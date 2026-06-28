Flor y Camila se preparan para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7: revelan su estrategia para salvarse

Los nervios por el sexto domingo de eliminación en MasterChef 24/7 están a todo lo que da, especialmente entre el grupo de “Las guapas del barrio” porque no quieren perder a ninguna de sus integrantes. Las que están en riesgo de salir son Flor y Camila, quienes no pretenden rendirse y desde muy temprano se dispusieron a estudiar, una misión en la que Antrax les fue de mucha ayuda y hasta le contaron que ya tienen en mente qué recetas harán si los retos son libres.