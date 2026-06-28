Ramahá pone su propio negocio en MasterChef 24/7 y hasta Carmen quiere ser clienta: ¿habrá reconciliación? (VIDEO)

Luego de que Ramahá ordenó su maleta y platicó con Antrax sobre los sentimientos que tiene por ser el primer domingo que se enfrentará a la gala de eliminación, se dispuso a aprovechar el tiempo y tuvo una idea muy peculiar. Esto porque tomó la decisión de abrir un emprendimiento de masajes y le ofreció sus servicios a todos sus compañeros de MasterChef 24/7 y, para sorpresa de todos, Carmen dejó atrás sus peleas con el yucateco y fue una de las que levantó la mano y pidió que le apartara un lugar para que pudiera relajarse.