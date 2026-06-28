“Te dio una cachetada con guante blanco": Luis se burla de Carmen por el regalo de Ramahá en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La rivalidad entre Carmen y Ramahá es una de las más polémicas en el Mundo MasterChef 24/7, al grado de que han tenido hasta confrontaciones cara a cara. Sin embargo, todo podría terminar pronto ahora que el artesano yucateco tomó la decisión de regalarle una de sus playeras a Carmen, pues siempre le dijo que le gustaba y consideró que es un lindo detalle por si no resulta eliminado y no se vuelven a ver. Y este gesto no pasó inadvertido para Luis, quien recordó con ironía que todo lo que pasó y destacó que ya hay un poco de paz.