Nora le ofrece la videollamada que ganó a Claudia en MasterChef 24/7: “Yo te la cedo con todo corazón”

Uno de los momentos más emocionantes de la gala de salvación de MasterChef 24/7 del 10 de julio fue la trivia en la que participaron la mayoría de los cocineros del reality show y cuyos premios fueron una videollamada con sus seres queridos y el veto de un platillo, recompensas que eventualmente ganaron Julio y Nora; sin embargo, una de las participantes que se lamentó en el Mundo MasterChef por haber perdido fue Claudia.

Al comentarle a Nora que realmente quería la codiciada videollamada, la ex portadora del Pin del Chef no dudó en decirle a su compañera que estaría dispuesta a cederle el premio si es que se pudiera, ya que a Claudia le haría mucho más falta que a ella debido a que lleva más tiempo en el reality show.

Aunque Claudia agradeció el gesto de Nora, se negó a aceptar la propuesta y es que dijo que no se lo iban a permitir y que se lo había ganado justamente en la pasada gala de salvación. Además, apuntó que se sentiría mal por quitarle la oportunidad de saber de sus seres queridos al exterior de MasterChef 24/7.

Claudia sentenció que buscará concentrarse en la siguiente gala de eliminación para permanecer en la competencia y que continuará siguiendo las órdenes de los Chefs.

Cabe señalar que Julio hizo válido el otro premio durante la gala y es que decidió bloquear la propuesta de Jazmín para que no fuera degustada por los paladares más exigentes de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al noveno eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Flor, Camila, Ixdit, Carmen, Nora, Claudia, Jazmín y Antrax; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 12 de julio.

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