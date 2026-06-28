La Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 revela cómo quitarle la acidez a una salsa de tomate en solo un paso

Ser un buen cocinero no significa nunca equivocarse, sino que también es importante aprender a solucionar los imprevistos rápido. Para muestra, los útiles consejos que la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 comparte con los cocineros y en las redes sociales, con el fin de demostrar que casi cualquier error en las recetas tienen solución.

Por ejemplo, un problema muy común a la hora de preparar una salsa de tomate verde es que el nivel de acidez sea excesivo, lo que no siempre es por un error en la receta, sino por el sabor propio de este vegetal tan famoso. La buena noticia es que hay un par de trucos caseros que no fallan a la hora de hacer salsas para todo tipo de platillos y Zahie se encargó de explicar que solo se deben sumar un par de infredientes extra.

"Si tu salsa de tomate verde quedó muy ácida, agrega un jitomate cocido sin piel o un pedazo de cebolla", explicó la implacable juez en su "Consultori de cocina", una dinámica en Instagram donde sus fanáticos le preguntan y ella va respondiendo dudas para hacer los procesos más prácticos.

Un pedazo de cebolla es lo único que se necesita para quitarle la ácidez a una salsa de tomate|Canva

¿Por qué la salsa de tomate queda muy ácida?

Existen diferentes factores por lo que una salsa hecha con jitomate o tomatillo verde queda con exceso de acidez. Cuando se trata de causas naturales, este sabor podría deberse a que se eligieron piezas ya demasiado maduras, que al mezclarse van liberando ciertos sabores amargos o hasta agrios.

En cuanto a los errores en la cocina que a cualquiera le pueden pasar, las salsas saben muy ácidas porque tuvieron un tiempo de cocción prolongado o una cantidad mayor de tomates en comparación al resto de ingredientes. Por lo que lo ideal es respetar las medidas recomendadas para las porciones tal como le enseñan a los participantes de MasterChef 24/7 y estar al pendiente del fuego en todo momento para evitar estas complicaciones que podrían alterar por completo el sabor original de tus recetas.