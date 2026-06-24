¿Quién ganó HOY 24 de junio la Batalla por Equipos del 24 de junio en MasterChef 24/7?

La semana de MasterChef 24/7 se está definiendo y es que la noche de este martes conocimos a las primeras dos Capitanas de la Batalla por Equipos (Claudia y Daniela Parra, quienes conquistaron a los Chefs con sus pasteles salados), uno de los Retos más intensos y que podrían significar la Salvación de al menos tres participantes.

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Tras un martes, tenemos a dos de las Capitanías, aunque este mismo miércoles se definirá la tercera, gracias al voto del público, por lo que nada está definido dentro de la cocina más popular de todo México.

¿Quién ganó la Batalla por Equipo de este miércoles?

Sin duda alguna este miércoles se estará disputando uno de los Retos más importantes de MasterChef 24/7, pues al ganar la Batalla por Equipos, el Capitán o Capitana logrará subir al Balcón de la Salvación de manera automáticamente y tendrá el derecho de subir a dos de los integrantes de su Equipo.

Veremos cómo se conforman los Equipos esta noche, donde ya conocimos que las relaciones entre los cocineros son de gran importancia para su funcionamiento, por lo que el Reto de esta noche será más que intenso.

¿Qué pasa si Daniela Parra gana la Batalla por Equipos este miércoles?

Como habrás visto este domingo en el final de la primera fase de MasterChef 24/7, algunos cocineros se llevaron un reconocimiento debido al avance que han tenido dentro de la competencia, pues día a día han demostrado haber llevado sus habilidades más allá.

Por otro lado, fuimos testigos de que Daniela Parra y Julio recibieron un Delantal Negro para esta sexta semana, donde de acuerdo con los Chefs, se lo ganaron debido al rendimiento que mostraron en este primer mes. Se ha explicado que si Daniela llegara a ganar la Batalla por Equipos esta no podría subir al Balcón de la Salvación, pero sí podría elegir quién de los Cocineros podría tomar su lugar en el Balcón.

